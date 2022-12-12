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    У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем - Касым-Жомарт Токаев об аварии в Экибастузе

    12 Декабря 2022, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование причин аварии в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «То, что произошло в Экибастузе - это реальная катастрофа. Я бы хотел выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение, гражданскую ответственность, поблагодарить волонтеров за работу. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства. «У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем, эта практика привела к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы. Я думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование, почему это произошло и будем принимать соответствующее решение», - обратился Глава государства.


    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

    6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

    7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

    8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Павлодарская область Видео Правительство для граждан Токаев Касым-Жомарт Экибастуз ТЭЦ Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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