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    У госпрограмм по поддержке бизнеса должен быть точечный KPI – глава «СК-Фармация»

    5 Апреля 2023, 15:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев предложил сделать государственные программы подчиненными KPI-критериям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все схемы государственной поддержки (бизнеса – прим.ред.,) немного разрознены. У них должен быть точечный KPI: «Мы должны поднять торговлю на столько, экспорт на столько». И все службы, все программы должны быть подчинены. Сегодня существует конкуренция между институтами, продолжается дублирование программ. Формализм должен быть отброшен в сторону», - сказал на бизнес-форуме глава «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

    По его словам, одна из глубинных проблем – кадры. «Мы думаем, что много что сделано, но проблема архиважная. Наверное, мы должны были создать такую систему как «Болашак», чтобы были стажировки в международных компаниях. В Сингапуре есть «модель управления талантами». Именно так она работает. Наши отечественные компании именно так ищут кадры, чуть ли не со школы. Может, кто-то с детского сада, как это делает Air Astana в поиске пилотов. Кадры – это основная проблема. Не должны быть просто классические решения, которые просто шаблонно будут решать. Мы должны взрастить звезд-управленцев, которые смогли бы в практической плоскости решать вопросы», - добавил Ерхат Искалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Бизнес ФНБ «Самрук Казына» Экономика
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