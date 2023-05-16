У 82-летней астанчанки выманили $3 тысячи за освобождение якобы арестованной дочери

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У 82-летней жительницы Астаны выманили деньги за освобождение якобы арестованной дочери. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Неизвестные выманили у пожилой женщины 3 тысячи долларов США, позвонив на телефон и сообщив, что ее дочь находится в полиции и для решения проблемы нужно срочно отправить деньги.

По словам женщины, около полуночи на домашний телефон позвонила женщина и плачущим голосом сообщила: «Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, мне нужны деньги». Затем трубку взяла «адвокат» дочери и попросила продиктовать номер мобильного телефона. После звонок поступил на WhatsApp, где мнимая защитница сообщила, что необходимо собрать и передать деньги, в противном случае ее дочери грозит уголовная ответственность. Пожилая женщина, не разобравшись, стала собирать деньги и передала их через приехавшего молодого человека, представившегося водителем.

После, опомнившись, она позвонила внуку, который сообщил, что с ее дочерью все в порядке. Поняв, что она стала жертвой мошенников, пожилая женщина обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками управления полиции Сарыаркинского района был установлен 24-летний молодой человек, который признал свою вину. Вещественные доказательства изъяты. Также злоумышленник признался, что за услугу «курьера» ему полагалось 10% от общей суммы, но он оставил всю сумму у себя. По факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.



