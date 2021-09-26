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    Тысячи жителей Атырауской области получили работу по Дорожной карте занятости

    26 Сентября 2021, 21:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области по Дорожной карте занятости работу получили тысячи людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства, в связи с объявлением чрезвычайной ситуации в стране, в 2020 году была принята Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы. Рассчитана она сокращение роста безработицы и развитие инфраструктуры населенных пунктов. В рамках Дорожной карты в прошлом году начата реализация 64 инфраструктурных проекта. Из них 44 были полностью завершены в прошлом году. В этих проектах трудоустроено 7 480 человек, из которых 3905 – лица, состоявшие на учете в центрах занятости», - рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ региона Азамат Мамбетов. В этом году по Дорожной карте завершены строительные работы на 7 проектах с привлечением 152 человек, из которых 100 - лица, состоявшие на учете в центрах занятости. Реализация 13 проектов продолжается.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика Занятость Общество
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