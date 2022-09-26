Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и Узбекистан – МВД РК

    26 Сентября 2022, 11:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахстана для граждан Российской Федерации. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК полковник полиции Аслан Аталыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поэтому большой миграционный поток, в первую очередь, связан с соседством. И тут нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахстана для граждан Российской Федерации», - сказал Аслан Аталыков.

    Спикер добавил, что из-за большого спроса в аэропортах России начались проблемы с наличием авиабилетов.

    «И возможность использования россиянами нашей воздушной гавани для релокации тоже является одной из причин потока иммиграции.

    Что касается транзита, только в эти последние сентябрьские дни Казахстан покинуло более 40 тыс. граждан Российской Федерации.

    Тысячи выехали через Казахстан к нашим южным соседям – в Кыргызстан и Узбекистан. За пять дней почти 6 тыс. россиян вылетели из Казахстана через наши аэропорты», - заключил Аслан Аталыков.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Россия Узбекистан Кыргызстан МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Самую крупную партию наркотиков за последние 10 лет изъяли в СКО
    При осложнении пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных
    Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Экибастузе
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    Новости партнеров