Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Тяжело ли работать женщинам в Правительстве Казахстана - ответ Ажар Гиният

    28 Февраля 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня министра здравоохранения Ажар Гиният спросили, насколько тяжело работать женщинам в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На государственной службе не делят женщин и мужчин. Есть государственные служащие, перед которыми поставлены определенные задачи. Мы выполняем свою работу. Мне не тяжело работать», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

    Она также отметила, что у государственных служащих ненормированный рабочий день.

    «Может быть, с 8 утра до 21-22 часов. Работаем и в выходные. Если поставленные задачи выполнены, то можно отдыхать в выходные. А если работы много, то надо работать», - считает министр.

    В преддверии 8 Марта глава ведомства пожелала всем казахстанским женщинам здоровья.

    «Я всем казахстанским женщинам желаю здоровья. А чтобы быть здоровым, надо своевременно проходить профилактические осмотры. Сегодня это можно сделать в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и медстрахования. Очень прошу беречь себя, уделять внимание и слушать свой организм. Если есть симптомы, то надо немедленно обратиться к врачам», - сказала А. Гиният.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минздрав РК Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
    В закон об ОСМС внесут поправки для обеспечения медуслугами жителей Байконура
    Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки
    Количество потребительских кредитов выросло в Казахстане
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров