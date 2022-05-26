Twitter оштрафован на $150 млн за нарушение конфиденциальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Twitter заплатит штраф в размере 150 млн долларов и введет новые меры защиты персональных данных пользователей своей социальной платформы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Министерство юстиции США утверждает, что Twitter нарушил приказ Федеральной торговой комиссии (FTC) от 2011 года, что привело к серьезным нарушениям мер безопасности в течение шести лет.

Так, с мая 2013 по сентябрь 2019 годы Twitter сообщал пользователям, что собирает их номера телефонов и адреса электронной почты в целях безопасности учетных записей. Однако, полученные сведения использовались для направления целевых онлайн-объявлений участникам платформы, которых насчитывается 229 млн человек по всему миру.