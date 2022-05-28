Творческий вечер в честь 85-летия композитора и писателя Ильи Жаканова прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел творческий вечер «Әнім саған, туған ел», посвященный 85-летию писателя, исследователя искусства, композитора «Қазақстанның Еңбек Ері» Ильи Жаканова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

В мероприятии приняли участие Илья Жаканов и его супруга Тиыш Алтайкызы, аким области Серик Шапкенов, представители культуры, общественности.

Глава региона поздравил Илью Жаканова, который более 60 лет вносит неоценимый вклад в развитие музыкального искусства Казахстана.

«Илья Жаканов - великий искусствовед, который сумел объединить творчество прошлых веков и современную профессиональную музыку. Произведение «Еділ мен Жайық» можно приравнять к неофициальному гимну нашей области. Несомненно, ваш многогранный талант очень ценен для нашего народа. Орден «Қазақстанның Еңбек Ері», который вы получили от Президента страны, - гордость и для жителей нашего края. Желаем вам вместе с супругой долгих лет, благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья»,- сказал Серик Шапкенов.

В ходе вечера в исполнении артистов из Нур-Султана, Алматы и Уральска, известных деятелей искусства и культуры Атырауской области прозвучали песни на слова и музыку Ильи Жаканова.

«Сегодняшний творческий вечер, несомненно, самый счастливый момент в моей жизни. Этот день станет незабываемым для меня. Это - прекрасный момент, полный теплых воспоминаний о прошлом. Сегодня я живу яркой жизнью, пишу песни, книги, рисую, вспоминаю прошлое, думаю о настоящем и мечтаю о будущем», - поблагодарил со сцены всех собравшихся, а также членов оркестра и дирижеров Илья Жаканов.