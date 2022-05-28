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    Творческий вечер в честь 85-летия композитора и писателя Ильи Жаканова прошел в Атырау

    28 Мая 2022, 18:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел творческий вечер «Әнім саған, туған ел», посвященный 85-летию писателя, исследователя искусства, композитора «Қазақстанның Еңбек Ері» Ильи Жаканова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

    В мероприятии приняли участие Илья Жаканов и его супруга Тиыш Алтайкызы, аким области Серик Шапкенов, представители культуры, общественности.

    Глава региона поздравил Илью Жаканова, который более 60 лет вносит неоценимый вклад в развитие музыкального искусства Казахстана.

    «Илья Жаканов - великий искусствовед, который сумел объединить творчество прошлых веков и современную профессиональную музыку. Произведение «Еділ мен Жайық» можно приравнять к неофициальному гимну нашей области. Несомненно, ваш многогранный талант очень ценен для нашего народа. Орден «Қазақстанның Еңбек Ері», который вы получили от Президента страны, - гордость и для жителей нашего края. Желаем вам вместе с супругой долгих лет, благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья»,- сказал Серик Шапкенов.

    В ходе вечера в исполнении артистов из Нур-Султана, Алматы и Уральска, известных деятелей искусства и культуры Атырауской области прозвучали песни на слова и музыку Ильи Жаканова.

    «Сегодняшний творческий вечер, несомненно, самый счастливый момент в моей жизни. Этот день станет незабываемым для меня. Это - прекрасный момент, полный теплых воспоминаний о прошлом. Сегодня я живу яркой жизнью, пишу песни, книги, рисую, вспоминаю прошлое, думаю о настоящем и мечтаю о будущем», - поблагодарил со сцены всех собравшихся, а также членов оркестра и дирижеров Илья Жаканов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Акимат
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