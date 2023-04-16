Творческий коллектив «Астана Опера» выступит в столичном Доме престарелых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В священный месяц Рамазан «Астана Опера» продолжает проводить благотворительные акции. 17 апреля творческий коллектив выступит в столичном Доме престарелых «Шапагат» с насыщенной концертной программой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Кроме того, команда волонтеров театра «Астана Опера» приготовила для пожилых людей ряд подарков, в числе которых и современные смарт-телевизоры. «Мы всегда с большим удовольствием выступаем в детских домах, домах для престарелых людей и инвалидов, потому что видим, что устраиваем не просто праздник для них, а открываем целый мир высокого искусства. Искренние слова благодарности, аплодисменты, слезы радости наших слушателей не могут не вдохновлять нас. Поэтому всегда тщательно продумываем программу, подбираем произведения, ориентируясь на возраст и предпочтения особой аудитории», - сказала концертмейстер, музыкальный консультант «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова.

Вместе с ней в концерте принимают участие известные исполнители Галия Байгазинова, Назым Сагинтай, Айдана Даниялова (сопрано), Ермек Касым (баритон), Ораз Мухамедияр (тенор Международной оперной академии Astana Opera), Олеся и Андрей Морозовы (альт, фортепиано, музыканты оркестра «Астана Опера»), Балжан Сапарова (флейта, музыкант оркестра «Астана Опера») и другие.

В этот день они представят классические музыкальные шедевры из мирового и отечественного репертуара.

В доме престарелых «Шапагат» проживают 330 человек. В силу разных причин они остались одни, родственники не могут оказывать им заботу. Сами пенсионеры не любят рассказывать, что привело их сюда. Однако все они получают должный уход и лечение в этом специальном медицинском учреждении. Но известно, что лучшее лекарство – это счастливые, положительные эмоции.

«Целительная сила музыки позволяет людям справляться с различными недугами, помогает окунуться в мир прекрасного, уйти от проблем, грусти, печали, тревожных мыслей. Мы искренне рады, что наши концерты собирают полный зал пенсионеров, все они – сильные духом люди, которые стараются найти что-то хорошее в каждом новом дне», – отметили артисты «Астана Опера».