Тушу мертвого тюленя обнаружили на побережье Каспия

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Видео с тушей животного сняли очевидцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тушу еще одного мертвого тюленя житель Актау обнаружил 26 мая недалеко от водоканала «Шора». Автор видео говорит, что животное уже подверглось процессу разложения. У него нет хвоста.

В конце апреля на побережье Каспия обнаружили сразу 94 туши мертвых тюленей. Тогда обследования показали, что смертность определенной части тюленей могла произойти из-за неблагоприятных зимних условий. Позже нашли еще 64 туши тюленей на берегу Мангистау. В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел из-за сильного шторма. Недавно туши еще двух тюленей нашли на побережье Каспия.