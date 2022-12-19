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    Турвзнос для иностранцев предлагают установить в Алматы в размере 5% с 2023 года

    19 Декабря 2022, 16:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для иностранцев в Алматы предлагается установить туристический взнос в размере 5% с января 2023 года. Проект маслихата города Алматы размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года. Согласно данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2021 года количество обслуженных туристов составило 54 238 человек. Во втором квартале 2022 года - 151 467 человек. Разница двух периодов в сторону увеличения составляет 97 229 человек, то есть 179,2%.

    В соответствии с п. 8 Правил уплаты туристического взноса для иностранцев, в случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:

    - до 5 % – в размере 1 % от стоимости пребывания;

    - от 5 до 10% – в размере 2% от стоимости пребывания;

    - от 10 до 15% – в размере 3 % от стоимости пребывания;

    - от15 до 20 % – в размере 4% от стоимости пребывания;

    - от 20% и выше – в размере 5% от стоимости пребывания.

    Отмечается, что туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

    В проекте решения «Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев в городе Алматы» сообщается, что в соответствии с пунктом 2-10 статьи 6 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» маслихат города Алматы решил утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в городе Алматы в местах размещения туристов с 1 января 2023 года в размере 5 % от стоимости пребывания.

    Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматы Туризм
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