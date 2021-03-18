Турнир по тогызкумалаку среди госслужащих западного региона прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В честь весеннего праздника – Наурыз среди госслужащих Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанкой и Атырауской областей состоялся онлайн-турнир по тогызкумалаку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области.

Цель турнира - продвижение и популяризация национальной интеллектуальной игры в системе государственной службы.

Состязание по данному национальному виду спорта среди госслужащих стало тенденцией. Турнир был организован департаментом госслужбы совместно с интеллектуальной федерацией тогызкумалак и управлением физической культуры и спорта Актюбинской области.

В турнире участвовали 24 госслужащих из каждого региона трое мужчин и три женщины.

В итоге победителем среди мужчин стал Актаев Аскар, среди женщин - Аязбайкызы Акнур из Атырауской области. Второе место заняли Дауылбаев Таттимбет (Атырауская область) и Елубаева Салтанат (ЗКО). Тройку призеров замкнули Алтыбаев Ерлан (Актюбинская область) и Кадргалиева Айдана (ЗКО). В командном состязании самый лучший результат показали госслужащие Атырауской области и заняли первое место.

Победители были награждены дипломами от имени президента федерации тогызкумалак, медалями и командными кубками.

С момента обретения независимости национальная игра широко популяризируется.

По словам победителя турнира Актаева А., игра в тогызкумалак позволяет развивать логику, мышление, усидчивость и другие основные качества используемые на госслужбе. Участники турнира надеются, что в будущем казахская национальная традиционная игра будет популярна во всем мире как шахматы и шашки.