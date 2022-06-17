Турнир по самбо стартовал среди военнослужащих Нацгвардии в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на базе воинской части 6655 стартовал традиционный турнир по борьбе самбо на первенство Национальной гвардии РК, посвященный памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время теракта 5 июня 2016 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире принимают участие более 200 спортсменов, команды представляют региональные командования «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс», «Шығыс», воинской части 5573 города Нур-Султана и академии Национальной гвардии.

Перед началом соревнований участники почтили память своих сослуживцев минутой молчания, возложив цветы к памятнику погибших военнослужащих. Почетными гостями стали военнослужащие воинской части 6655, участники тех событий, а также родные и близкие погибших гвардейцев.

«Соревнования стали традиционными и проводятся в Актобе не первый год. Мы чтим память наших военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Мы продолжаем их дело, проявляя лучшие качества: мужество, упорство и волю к победе. Организовав данный турнир по самбо, мы пропагандируем здоровый образ жизни и даем пример нашему молодому поколению», - сказал начальник спортивной команды Нацгвардии полковник Сатжан Абишев.

Командир воинской части 6655 полковник Мирас Турдалин отметил, что данный турнир занимает особое место в спортивном календаре войск правопорядка.

«Турнир посвящен памяти военнослужащих, отдавших жизни при исполнении служебного долга. Тогда, 5 июня 2016 года группа экстремистов попыталась завладеть складом вооружения, находящимся на территории нашей воинской части. При отражении внезапного нападения вооруженных преступников героически погибли майор Даниэль Майлыбаев, младший сержант Берикжан Калиев и рядовой Досбол Сапар. Их имена навеки останутся в нашей памяти. Пока наши герои в нашей памяти – они с нами и всегда рядом», - сказал командир воинской части.

Среди приглашенных гостей присутствовал брат младшего сержанта Б. Калиева, героически погибшего в ходе нападения на часть.

«Мы благодарны всем, кто не забывает подвиг моего брата. Меня часто приглашают на различные мероприятия, организованные Национальной гвардией. Горд тем, что в воинской части 6655 открыли мемориальную плиту и доску памяти «Мәңгілік сапта». Поступок Берикжана пример для молодежи. Хочется пожелать, чтобы у нас никогда не было войн и вооруженных конфликтов, и чтобы мужественные поступки гвардейцы совершали только в мирное время», - сказал Жумажан Калиев.

Турнир будет проходить два дня. По итогам спаррингов в каждой весовой категории будут определены и награждены призеры турнира и команды-победители, отличившиеся в общем зачете.







