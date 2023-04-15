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    Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане

    15 Апреля 2023, 11:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций Управления Делами Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревновании принимают участие 10 команд, около 30 человек. Команды разделены на подгруппы. По итогам результатов игр в подгруппах будут определяться финалисты.

    Участников соревнований поприветствовал директор РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК» УДП РК» Талгат Муслимов и пожелал им хорошей игры и спортивной удачи.


    «У нас между подведомственными организациями из года в год проходят спортивные турниры. Сегодня мы проводим турнир по настольному теннису. Это все делается в целях развития массового спорта, формирования здорового образа жизни, воспитания духа соперничества, воли к победе, а также воспитания духа единства. То есть, это с одной стороны физкультура, с другой стороны - общение. Наши сотрудники знакомятся на этих соревнованиях, развивается между ними сотрудничество и укрепляется корпоративный дух», - сказал Талгат Муслимов в беседе с корреспондентом Казинформа.


    Среди участников - команды Управления Делами Президента РК, Телерадиокомплекса Президента РК, автохозяйства УДП РК, ГАК «Беркут», Медицинского центра УДП РК, управления материально-технического обеспечения, дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК, Дирекции государственных резиденций, Инженерно-технического центра УДП РК, ТОО «Бурабай Даму».


    Судья турнира Эрик Райтер объяснил участникам правила игры.

    «10 команд распределили по подгруппам. Игра будет вестись до двух побед, в случае ничьей проводится третий решающий сет», - пояснил Эрик Райтер.

    Победителям турнира вручат ценные призы, они также получат денежное вознаграждение.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт УДП Настольный теннис
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