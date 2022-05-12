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    Турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова проходит в Алматы

    12 Мая 2022, 12:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Традиционный турнир по боксу памяти первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова проходит в Алматы на базе Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы министерства, в открытии юбилейного 25-го турнира приняли участие прославленные олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, начальник Центрального спортивного клуба Министерства обороны Ольга Шишигина и Ермахан Ибраимов.

    «Рада приветствовать вас на открытии международного турнира по боксу, посвященного памяти первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова. Добрая память об этом великом, уважаемом человеке будет всегда жить в наших сердцах. Желаю болельщикам зрелищных поединков! И пусть победит сильнейший», – сказала Ольга Шишигина.

    На участие в турнире заявлено более 180 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Финальные бои и церемония закрытия запланированы на 15 мая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы История Казахстана Спорт Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Бокс
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