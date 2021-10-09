Турнир по бильярду памяти Амангельды Сейтхана проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит турнир по бильярду, посвященный памяти известного журналиста и спортивного комментатора Амангельды Сейтхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Инициаторами выступили его коллеги - сотрудники агентства «Хабар» и представители партии «Ак Жол». В турнире участвуют 12 команд.

На мероприятии также присутствуют друзья, коллеги и преемники журналиста. Каждый из них с теплотой отзывается о работе и достижениях Амангельды Сейтхана. Также намерены организовать турнир по футзалу в память известного комментатора и присуждать лучшим спортивным журналистам специальную премию.

Напомним, Амангельды Сейтхан скончался в августе этого года от коронавируса.

«Нам вдвойне приятно, что сегодняшний турнир проводится в память о нашем коллеге, сотруднике телеканала «Хабар 24» Амангельды Сейтханове. Конечно, мы все помним его работы, его незабываемые комментаторские работы, его программы. Я думаю, такие турниры очень нужны, они важны для журналистского сообщества, для наших коллег. И очень хочется, чтобы таких турниров проводилось как можно больше», - отметил программный директор телеканала «Хабар 24» Максат Ургеншбаев.

«Амангелды очень хорошо играл в бильярд. Поэтому я думаю, этот турнир станет действительно традиционным, будет нарастать, повышаться уровень у него. Я уверен, что пока такие люди есть, дай Бог они еще будут, у нашего спорта, страны и нации есть будущее», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.