Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Турнир по байге пройдет в Астане

    24 Мая 2023, 22:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане пройдет турнир Республики Казахстан по байге, посвященный Дню Государственных символов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Состязания будут проходить по таким видам, как «Кунан», «Жорга», «Топ» и «Аламан». Участие примут наездники из всех областей и городов страны.

    Призовой фонд соревнований составит 20 миллионов тенге.

    Турнир начнется 4 июня в 12:00 на ипподроме «Казанат»

    Организаторы конкурса – акимат Астаны и Федерация национальных и Олимпийских конных видов спорта города.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Спорт День госсимволов РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский боксер поднялся на второе место в рейтинге WBC
    Казахстанские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»
    Елена Рыбакина вошла в список Forbes
    Григорий Ломакин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз