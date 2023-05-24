Турнир по байге пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане пройдет турнир Республики Казахстан по байге, посвященный Дню Государственных символов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Состязания будут проходить по таким видам, как «Кунан», «Жорга», «Топ» и «Аламан». Участие примут наездники из всех областей и городов страны.

Призовой фонд соревнований составит 20 миллионов тенге.

Турнир начнется 4 июня в 12:00 на ипподроме «Казанат»

Организаторы конкурса – акимат Астаны и Федерация национальных и Олимпийских конных видов спорта города.