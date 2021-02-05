Туркомплекс на Бозжыре поможет развивать туризм цивилизованным путем - мангистауский эколог

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Отличник образования и экологии Орынбасар Токжанов высказал свое мнение по поводу строительства туристического комплекса в Каракиянском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду рабочего проекта «Визит-центра» в Каракиянском районе проходят в Мангистауской области.

«Мангистауский край является благоприятным для развития туризма. В этом году в регионе открылся пятизвездочный отель «Rixos», следом увеличилось количество туристов, приезжающих в наш край. Приезжающие сразу облюбовали природные локации, и большая часть из них заинтересовалась ущельем «Бозжыра». Таким образом, со стороны иностранных инвесторов поступило предложение о строительстве на территории ущелья «Бозжыра» «Визит-центра», который активно обсуждается обществом.

Беречь ценные реликвии нашего края, сохранять наши историко-культурные места - необходимо. Мы должны следить за тем, чтобы наши культурные места не захламлялись из-за огромного потока туристов, не теряли своей ценности. Важно, чтобы эти места не стали жертвой «дикого» туризма», - сказал в ходе общественных слушаний Орынбасар Токжанов.

Спикер считает, что проект, который не нанесет вреда флоре и фауне урочища, станет успешным для всестороннего развития Мангистауской области.

«Во-первых, развиваем экономику путём развития туризма. Создадутся возможности для развития малого и среднего бизнеса, решения вопроса занятости местных граждан. В случае начала строительства, жители будут обеспечены работой. Во-вторых, построив туристический комплекс, мы сможем вести контроль над беспорядочным посещением этого уникального места. Стать барьером для тех туристов, которые наносят огромный ущерб природе. В-третьих, будет правильно, если данный проект будет выполняться в соответствии со всеми требованиями и стандартами доступности для маломобильных групп населения. В-четвертых, благодаря строительству дороги до «Бозжыры» значительно улучшится ситуация для жителей населенных пунктов, расположенных рядом с территорией. Им будет легче добираться до места», - рассказал он.

Он отмечает, что исходя из вышеизложенных вопросов, специалисты посчитали целесообразным реализацию тщательно обсужденного, проанализированного, уточненного проекта и от имени нескольких представителей интеллигенции направили обращение Президенту Касым-Жомарту Токаеву 25 декабря 2020 года.

«Строительство туристского центра «Бозжыра» - это сохранение природы, почитание наших ценностей, сохранение сакральности местных историко-природных мест, формирование культуры туризма цивилизованным путем с учетом местных ментальных, познавательных ценностей. Думаю, что строительство туристского объекта «Бозжыра» - это ценный проект, направленный на социально-экономическое развитие региона, рост туристского потенциала, охрану окружающей среды», - заключил Орынбасар Токжанов.