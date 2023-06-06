Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    «Туркменские авиалинии» возобновили регулярные рейсы в Алматы

    6 Июня 2023, 09:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 2 июня «Туркменские авиалинии» возобновили регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Алматы – Ашхабад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

    «В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК, совместно с туркменской стороной, проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном», - говорится в сообщении КГА.

    Так, авиакомпания «Туркменистан» с 2 июня возобновила регулярные пассажирские полеты между двумя странами. Перевозки выполняются по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа «Боинг-737».

    Возобновление авиасообщение будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

    Напомним, регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркменистан Авиация Путешествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    По БАКАД запустили автомобильное движение
    Samsung Electronics поддерживает выставку корейской продукции в Алматы
    В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    В 542 км от Алматы произошло землетрясение
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков