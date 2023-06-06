«Туркменские авиалинии» возобновили регулярные рейсы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 2 июня «Туркменские авиалинии» возобновили регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Алматы – Ашхабад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

«В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК, совместно с туркменской стороной, проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном», - говорится в сообщении КГА.

Так, авиакомпания «Туркменистан» с 2 июня возобновила регулярные пассажирские полеты между двумя странами. Перевозки выполняются по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа «Боинг-737».

Возобновление авиасообщение будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Напомним, регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.