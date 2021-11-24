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    Туркменистан и Казахстан  стали местом  регулярного проведения международных встреч по  Каспию - Батыр Реджепов

    24 Ноября 2021, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туркменистан и Казахстан стали местом регулярного проведения международных встреч по Каспию. Об этом в ходе брифинга рассказал Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из актуальных аспектов межгосударственного диалога выступает сотрудничество двух стран в Каспийском регионе. Все эти годы Туркменистан и Казахстан являются местом регулярного проведения международных встреч и форумов по Каспию, активно участвуют в формировании соответствующей нормативно-правовой базы. Стоит подчеркнуть, что наша страна выступила инициатором проведения первого Саммита глав прикаспийских государств, который состоялся в туркменской столице в 2002 году и стал отправной точкой по определению приоритетных векторов партнёрства на ближайшую и долгосрочную перспективу. Историческим событием международного значения стала Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная Президентами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана на V Саммите Глав Прикаспийских Государств, состоявшемся 12 августа 2018 года в городе Актау», - рассказал Посол Туркменистана в Казахстане.

    По его словам, ранее между Туркменистаном и Казахстаном были заключены Соглашение о разграничении дна Каспийского моря и Соглашение о демаркации казахстанско- туркменской государственной границы. Таким образом, между двумя странами юридически решены все вопросы, касающиеся данной сферы.

    «В приморских городах двух стран - Туркменбаши и Актау - открыты Консульства Казахстана и Туркменистана. Отдельное Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписано между хякимликом Балканского велаята и акиматом Мангистауской области. Значимым шагом на пути реализации огромного природного, экономического, транзитно-транспортного потенциала региона стал Первый Каспийский экономический форум, проведённый в 2019 году в Национальной туристической зоне «Аваза», - пояснил Батыр Реджепов.

    Спикер отметил, что форум объединил делегации из разных государств мира, руководителей и представителей авторитетных международных организаций, в том числе Организации Объединённых Наций и её ведущих структур, Содружества Независимых Государств, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации Экономического Сотрудничества, а также крупнейших финансово-банковских структур.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана Туркменистан Международная деятельность РК
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