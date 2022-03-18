Туркестанская область может быть примером развития регионов - Умирзак Шукеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошло заседание областного актива Туркестанского филиала партии «Amanat». На заседании были рассмотрены вопросы исполнения задач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Председательствовал на совещании аким области, председатель областного филиала партии «Amanat « Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В заседании актива приняли участие исполнительный секретарь областного филиала партии Бейсен Тажибаев, члены политсовета, председатели общественных советов и первичных партийных организаций, депутаты маслихата, ветераны и активисты партии, представители неправительственных организаций и СМИ.

Участие делегаций городов и районов области было обеспеченно через видеоконференцсвязь.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обозначил реформы в государственном управлении, которые будут осуществлены в ближайшее время.

В стране усилили деятельность Парламента и предложили меры по стабильному развитию государства и общества.

Глава государства также отметил, что политические преобразования - это установление справедливости в обществе и придание импульса для развития нации.

По предложению Главы государства будут внесены изменения в административно-территориальное деление страны.

Это не только историческая справедливость, но и положительное влияние на социальное положение жителей этих территорий.

В качестве примера мы можем показать сегодняшний состояние и жизнеспособность нашей Туркестанской области», - сказал Умирзак Шукеев.

Также аким Туркестанской области отметил, что озвученные в Послании предложения - это руководство в построении нового Казахстана.

На совещании также выступил исполнительный секретарь областного филиала партии Бейсен Тажибаев, который рассказал о новых инициативах в политической организации и проводимой работе по модернизации работы филиала партии.

«Проводятся встречи в мобильных общественных приемных с участием депутатов областного и районных маслихатов, специалистов управлений и местных структурных подразделений. Первые приемы прошли в отдаленных селах Казыгуртского и Созакского районов. На прием пришли 244 гражданина. Основные проблемы, озвученные гражданами: строительство новых школ, субсидии, строительство поселковых дорог, низкое качество питьевой воды, недостаточность пастбищных угодий, электроэнергии и плохой сигнал Интернета. Не обошли стороной жители и вопросы здоровья и занятости.

Работа мобильных приемных продлится до 1 июня в самых отдаленных селах 14 районов области.

«Нами проанализирована работа общественных советов. В итоге, оптимизированы 12 общественных советов при филиале партии. Теперь в области их восемь.

Количество советов в районах и городах сократилось с 9 до 5», - сказал в своем выступлении Б. Тажибаев.

На заседании актива выступили председатель Совета ветеранов Сауранского района Сеилхан Ахметов, директор департамента информационно-аналитических программ телеканала «Turkistan» Гульжазира Матенова, депутат Келесского районного маслихата Д. Абдиев.

В завершение совещания У. Шукеев поручил провести совещания активов в городах и районах области для всестороннего изучения Послания и разъяснения его содержания среди населения.



