Туризм после пандемии - более 200 тыс. туристов посетили столицу с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица Казахстана Нур-Султан притягивает к себе множество туристов со всех уголков мира. После пандемии туристический поток в столицу стал больше на 30%, количество въездных туристов также показало рост. В целом, как развивается туристическая отрасль в Нур-Султане, сколько внутренних и иностранных туристов посетили столицу и какие места в городе пользуются популярностью, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Динамика развития туристической отрасли в Нур-Султане

Управление по инвестициям и развитию предпринимательства акимата города Нур-Султана совместно с компанией Astana Invest развивает туристическую отрасль, ведет статистику и анализ в данной сфере. В этой связи предлагаем ознакомиться со статистикой - сколько внутренних и иностранных туристов посетили столицу за последние годы.

В результате предпринятых по всему миру противоэпидемиологических мер туристическая отрасль восстанавливается. По данным органов статистики, число туристов за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилось на 88% из-за развития внутреннего туризма. По предоставленным данным, количество туристов, прибывших в Нур-Султан, за 2021 год составило 751 123 тыс. человек, в том числе нерезидентов - 78 023 человек, резидентов - 673 100 человек. В свою очередь, количество туристов за первый квартал 2022 года составило 206 245 тыс. человек, в том числе нерезидентов - 18 673 человек, резидентов - 187 572 человек.

По последним сведениям, число туристов увеличилось на 30%. А объем оказанных услуг в виде мест размещения за 2021 год, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 75%. Авиапассажиропоток в столицу за 2021 год, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 48%.

Добавим, что показатель авиапассажиропотока за 2021 год составил 4,8 млн человек. Вместе с тем, безвизовый режим возобновлен с 73 странами. Данная отметка вернулась на позицию 2019 года. Из Нур-Султана осуществляются международные прямые рейсы в 27 стран мира: Азербайджан, Армению, Беларусь, Великобританию, Германию, Грецию, Грузию, Египет, Индию, Иран, Италию, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Мальдивы, Монголию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Чехию и в Южную Корею по 76 маршрутам.

Как сообщили в акимате, пока недоступны прямые рейсы с Китаем. Возобновление прямых рейсов зависит от соглашений между двумя странами. Между тем, стало известно, из каких стран больше всего туристов, предпочитающих увидеть нашу столицу. По сведениям акимата, количество въездных туристов за 2021 год, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилось на 23% из России, на 36% из Турции, на 24% из Украины, на 10% из Объединенных Арабских Эмиратов.

Топ популярных для туристов мест в столице

Казахстанская столица выглядит волшебным оазисом посреди бескрайних казахских степей. Необычные футуристические формы «Хан Шатыра» и цирка, пронзающие небо минареты мечети «Хазрет Султан» и грандиозный размах «Байтерека» способны впечатлить любого путешественника. Сегодня город продолжает активно развиваться. Здесь постоянно появляются новые интересные места. Нур-Султан – комфортный и приятный город, где всегда рады гостям.

Туристу непременно стоит приехать в Нур-Султан за новыми впечатлениями. Как сообщили в компании Astana Invest и акимате города, самым популярным местом среди туристов в столице, конечно же, является монумент «Байтерек». «Байтерек» – символ столицы Казахстана и главная достопримечательность города. Туристы и гости столицы не упускают возможности увидеть красивый вид на левобережье с высоты, поэтому он является наиболее посещаемым объектом. По итогам прошлого года монумент «Байтерек» посетили более 300 тыс. человек. Пик посещаемости приходится на летние месяцы.

Кроме Байтерека самыми популярными местами в городе являются набережная реки Есиль, бульвар «Нуржол», территория выставки «ЕХРО» и музей «Нур-Алем», ТРЦ «Хан-Шатыр», Центр семейного отдыха «Ailand» с океанариумом, Национальный музей РК.

По информации акимата, с целью создания благоприятных условий для гостей и туристов туристскими компаниями разработаны 60 туристских маршрутов, экскурсий по городу Нур-Султану. Выделено семь ключевых направлений: круизная экскурсия на теплоходе по реке Есиль, обзорные автобусные экскурсии, тематические экскурсии, пешие экскурсии, вело маршруты, конная прогулка, экстремальные туры и другие.

Кроме того, разработаны 70 маршрутов для туров выходного дня (загородные туры). Выделено 11 ключевых и наиболее привлекательных направлений: Боровое, Зеренда, Каркаралы, Соколиные горы, Селетинские каньоны, курортная зона «Имантау Шалкар», Коргалжынский заповедник, историческая экскурсии, с посещением музея «Алжир», мавзолея Кабанбай батыра, музея «Карлаг», Мавзолея Машхура Жусупа Копеева и другие.

Развитие событийного туризма

В целом, город Нур-Султан позиционирует себя в большей степени в направлении MICE-индустрии. MICE — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Аббревиатура MICE +означает первые буквы таких слов, как: Meetings (переговоры, встречи), Incentives (программы и туры, тимбилдинги), Conferences (семинары, совещания, конференции), Exhibitions (имиджевые мероприятия, выставки).

Для развития событийного и бизнес-туризма должны быть подготовлены специалисты, владеющие иностранными языками. В рамках событийного туризма собираются высокопоставленные гости, бизнесмены, отраслевые эксперты для обсуждения тех или иных вопросов. Нур-Султан имеет большие перспективы в отрасли событийного туризма.

В этом году в городе снова возобновились различные международные форумы, конференции, совещания. К примеру, в июне состоялись ежегодные форумы международного характера, такие как Astana finance days на площадке Международного финансового центра «Астана». Представители более 70 стран приняли участие в прошедшем мероприятии. А в сентябре планируется проведение VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Также ведется подготовка к VI Саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане, который состоится в октябре.