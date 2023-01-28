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    Туристы из каких стран чаще всего посещают Казахстан

    28 Января 2023, 13:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Ассоциации «Центр развития городского туризма» Татьяна Верницкая перечислила страны, граждане которых являются потенциальными туристами для Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши потенциальные туристы - люди с территории России, граничащей с северной частью Казахстана. 32 млн россиян живут в Екатеринбургской, Омской, Тюменской, Курганской, Новосибирской областях», - сказала Татьяна Верницкая в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Эксперт добавила, что туристы чаще всего сравнивают Астану с Казанью.

    «Астану всегда сравнивают с Казанью. У нас одинаковое количество отелей, что и в Казани, но у нас совершенно разный подход к туристам. Казань впереди нас идет по экскурсионной программе, по качеству дорог, но у нас есть богатая история. Мы точно также можем привлечь этим туристов», - считает Татьяна Верницкая.

    По ее словам, вторым потенциальным рынком для нас является Иран.

    «Второй рынок для нас - Иран. Мы 14 дней сделали безвизовое посещение для граждан Китая и Ирана. Китайцы уже начали посещать нашу страну, иранцы пока ездят только в Актау. Хотелось бы, чтобы они посещали и другие регионы, так как они платежеспособны», - добавила Татьяна Верницкая.

    Ранее министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил, что число иностранных туристов, посетивших Казахстан в 2022 году, увеличилось в три раза. За девять месяцев прошлого года 610 тысяч иностранных туристов посетили Казахстан.

    Автор:

    Серик Сабеков

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