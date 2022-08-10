Турист из Великобритании потерялся в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 43-летний гражданин Великобритании Макогон Роман спускался с пика «Чимбулачка», но сбился с пути и потерялся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Службы спасения Алматы, информация о пропаже гражданина поступила в 21:08 от ДЧС. На поиски выехал экипаж аварийно-спасательного отряда совместно с КСП «Туюксу».

«В 22:44 спасатели установили визуальный контакт с потерявшимся и продолжили движение до него. В 00:30 они встретились с туристом и начали спуск. В 02:45 спасатели спустили потерявшегося до ГК «Чимбулак». Там его ждала супруга. В медицинской помощи мужчина не нуждался», - сообщили в Службе спасения Алматы.



