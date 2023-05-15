Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с представителями крупнейшего завода Турции «Er-Bakir». Компания является глобальным производителем медной катанки с производственной мощностью 200 тысяч тонн в год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Компания Er-Bakir рассматривает возможность реализации проекта по налаживанию производства медной катанки в Мангистауской области. Об этом стало известно в ходе встречи Нурлана Ногаева с турецкой делегацией.

На встрече были обсуждены перспективы реализации проекта по производству медной проволоки в Мангистауской области с рассмотрением территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» в качестве предполагаемого места реализации проекта.Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что Мангистауская область располагает большим потенциалом для реализации инвестиционных проектов.«Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, одним из основных факторов роста и диверсификации экономики является создание новых производств с привлечением инвестиций. По последним данным, всего в Мангистауской области зарегистрировано 86 предприятий различных отраслей экономики с участием турецкого капитала. Двустороннее инвестиционное сотрудничество переживает существенный подъем. Полагаю, что наша сегодняшняя встреча укрепит торговые и инвестиционные связи между Казахстаном и Турцией», - отметил Нурлан Ногаев.Внешнеторговый оборот Мангистауской области с Турецкой Республикой в 2022 году составил 73,7 млн долларов. Внешнеторговый оборот Мангистауской области с Турецкой Республикой за первый квартал 2023 года составил 6,6 млн долларов США, в том числе экспорт – 2,5 млн долларов США, импорт – 4,1 млн долларов США.В структуру экспорта входят сырые нефтепродукты, ювелирные изделия, отходы и лом черных металлов, необработанный алюминий; в структуру импорта: овощи и фрукты, минералы, фтор, хлор, бром, краски и лаки.

