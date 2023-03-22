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    Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата на пост президента

    22 Марта 2023, 21:25

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» 74-летний Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции 14 мая. Представители шести оппозиционных партий Турции подали в Высший избирательный совет (Центризбирком) документы для регистрации его кандидатом в президенты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

    Кемаль Кылычдароглу является единым кандидатом от Народно-республиканской партии, партии IYI, «Счастье», «Будущее», DEVA и Демократической партии. Он станет главным оппонентом на выборах действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидатуру которого накануне также выдвинули для регистрации.

    Дервишоглу из партии IYI заявил, что их заявление было принято, и теперь Кылычдароглу является 13-м кандидатом в президенты на сегодняшний день.

    Выдвижение кандидатов завершится 23 марта. Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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