Турция выступила против вступления Швеции в НАТО

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Руководство Турции выступило против вступления Швеции в НАТО после того, как в Стокгольме датский политик сжег Коран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлую субботу лидер датской антиисламской партии «Stram Kurs» (пер. «Жесткий курс») правый политик Расмус Палудан возле турецкого посольства в Стокгольме организовал своеобразную акцию протеста с сожжением священной книги мусульман.

При этом местные исполнительные органы и полиция разрешили ему провести одиночный пикет у турецкого представительства. Однако, как оказалось, одобрение на сожжение Корана Расмусу Палудану не давалось. Датский правый политик сжег книгу позже, неподалеку от самого здания посольства, где ему все же была обеспечена охрана стражами порядка.

Вчера после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением народу страны, где заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Анкары в вопросе вступления в Организацию Североатлантического договора.

«Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО. Совершенно очевидно, что те, кто устроил такую акцию позора перед посольством нашей страны, больше не смогут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны в отношении их заявки», – сказал президент Турции.

Между тем правительство Швеции в своих заявлениях также осудило поступок с сожжением Корана.

«В Швеции широкая свобода слова, но это не означает, что правительство нашего государства или я лично поддерживаем подобные действия. Швеция будет соблюдать договоренность, имеющуюся с Турцией касательно нашего членства в НАТО», – отметил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

В то же время премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон заявил, что участники данной акции пытаются сорвать вступление страны в НАТО, а один из членов его правительства назвал ее возмутительной. Но власти Турции считают, что осуждений недостаточно. По их мнению, правительства Скандинавских стран должны препятствовать проведению таких действий.

Ранее 13 января представители курдской диаспоры в Стокгольме провели акцию, во время которой кукла турецкого лидера была повешена за ноги.

Подобные действия возмутили Турцию и после сожжения Корана турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар назвал бессмысленным намеченный на 27 января визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару.

«В сложившейся ситуации Анкара приняла решение отменить визит шведского министра. Турция считает недопустимой позицию властей Швеции, игнорирующих подобного рода преступные действия», – сообщил Хулуси Акар.

Летом прошлого года Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО. Но до сих пор соответствующие документы не ратифицированы, так как Турция имеет возможность препятствовать вступлению этих стран в Альянс.





Фото: Агентство Анадолу



