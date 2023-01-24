Турция выразила протест в связи с осквернением Корана в Нидерландах

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Турции выразило протест послу Нидерландов в связи акцией против Корана в Гааге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вслед за провокационным пикетом в Стокгольме по сожжению Корана у здания турецкого посольства, в Гааге в общественном месте была разорвана священная книга Ислама.

На этот раз осквернением духовных ценностей мусульман занимался лидер действующего в Нидерландах праворадикального движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» («PEGIDA») Эдвин Вагенсвельд.

Он с рупором в руках разрывает Коран, а затем начинает топтаться на вырванных листах писания. Голландская полиция при этом не стала арестовывать общественника.

Местные власти разрешили Э. Вагенсвельду провести акцию при условии, что он не сожжет Коран. Однако отмечается, что впоследствии вырванные из книги страницы были сожжены в другом месте.

В свою очередь, МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре для выражения протеста. До его сведения было доведено крайнее осуждение подобных действий. Анкара также потребовала предотвращения любых провокаций в Нидерландах.

«Ожидаем от властей Нидерландов привлечения к ответственности лица, причастного к провокации и конкретных шагов по предотвращению подобного рода действий в будущем», - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции заявили, что осквернение Корана в Швеции и Нидерландах свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

«Подобные действия направлены не только против всего мусульманского мира, но и нарушают общепринятые нормы, права и свободы человека, моральные ценности и общественную терпимость», – заключили турецкие дипломаты.

Также осквернение Корана осудили министерства иностранных дел Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и многих других мусульманских стран.

Ранее сообщалось, что Турция выступила против вступления Швеции в НАТО.



