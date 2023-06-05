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    Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

    5 Июня 2023, 11:51

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля Турция повышает плату за проходы судов через Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Aydinlik.

    Это решение может принести стране доходы в размере до $900 млн к 2023 году. Также было принято решение обновлять золотой франк ежегодно в конце июня по состоянию на 1 июля.

    Также было принято решение отказаться от фиксации золотого франка.

    Стоит отметить, что с начала июля Турция повысит плату за проходы через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, что может принести доходы стране в размере 900 млн долларов к 2023 году. Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться каждый год по состоянию на 1 июля.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Турция
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