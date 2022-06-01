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    Турция отменила ПЦР-тест для въезда в страну

    1 Июня 2022, 14:40

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турецкие власти ввели новые антиковидные послабления в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В распространенном циркуляре министерства внутренних дел Турции говорится, что введенные в рамках борьбы с пандемией требования предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген теперь не обязательны.

    С 1 июня на всех пограничных пунктах Турции для въезда в страну не будут требовать справки об отрицательном результате ПЦР-теста, который ранее необходимо было сдавать максимум за 72 часа до прибытия. Наряду с этим, требование сдавать в течение 48 часов после пересечения границы экспресс-теста на антиген также отменено.

    Ранее Турция позволяла въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без пребывания на карантине. Сдавать ПЦР-тест должны были и дети в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или министерством здравоохранения принимающего государства.

    В республике за последние две недели на ежедневной основе фиксируют менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти поэтапно смягчают антиковидные требования. Между тем, большинство ограничений были отменены еще в марте. С апреля ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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