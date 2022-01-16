Турция начнет прививать иностранцев от коронавируса

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Турция в скором времени может стать главным направлением для вакцинного туризма, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство здравоохранения Турции разрешило прививать от коронавирусной инфекции иностранцев.

По данным ведомства, на выбор, помимо турецкой вакцины Turkovac, предоставляются препараты компаний Sinovac, Pfizer/BioNTech и т.д. Однако на сегодняшний день самой привлекательной вакциной от Covid-19 по-прежнему остается Pfizer.

Казахстанцы, которые ранее уже были привиты обоими компонентами отечественной вакцины, могут получить бустерную дозу Pfizer и уже через один час иметь на руках электронный сертификат европейского образца.

В Минздраве пояснили, что сама прививка бесплатная, необходимо лишь заплатить за услугу в медучреждении. Укол иностранным гражданам обойдется примерно в 400 турецких лир, или 30 долларов США.

По словам экспертов, с появлением нового направления рынок вакцинного туризма существенно оживится, а на Турцию придется не менее 20 % турпотока.

Владелец туристической компании Хакан Йылмаз рассказал, что вакцинироваться можно будет после запуска единой системы, куда будут вносить каждую прививку, введенную иностранным гражданам.

С собой нужно иметь только паспорт, можно не записываться. Регистрация происходит в порядке живой очереди.

По данным администрации города Анталия, в 2021 году регион посетили более 9 миллионов туристов. В сравнении с годом ранее это на 164% больше. А по данным Министерства культуры и спорта, за 11 месяцев в Турции было около 23 миллионов человек из разных стран. Глава ведомства поделился, что на этом они не думают останавливаться.

В 2022 году средиземноморское государство планирует увеличить количество посетителей страны до 45 миллионов. С этой целью страна предлагает программу безопасного туризма и возможности вакцинации с целью дальнейшего увеличения числа туристов.



