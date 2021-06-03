Турция изменила правила въезда в страну с 1 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турция с 1 июня 2021 года обновила правила для въезжающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщалось ранее, пассажиры, прибывающие из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, Южной Африки, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и те, кто находился в этих странах в течение последних 14 дней, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в Турцию. Данные пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин. В случае если результат ПЦР-теста в конце карантина окажется отрицательным, карантин прекращается.

Пассажиры, прибывающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть сделан за 72 часа до въезда в Турцию.

При въезде в Турцию прибывающих из стран, не включенных в первые два пункта, в том числе из Казахстана, применяется облегченный режим въезда: необходимость предоставления отрицательного результата ПЦР-теста, равно как и помещения на карантин, снимается, если в наличии имеется документ, выданный официальными властями соответствующей страны, в котором указывается, что его обладатель: • был вакцинирован не менее чем за 14 дней до въезда в Турцию;

• переболел коронавирусом и вылечился в течение последних 6 месяцев.

В случае отсутствия вышеназванных документов, прибывающим необходимо предоставить результаты одного из следующих тестов:

• негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Турцию;

• результат экспресс-теста на антиген, сделанного за 48 часов до въезда в Турцию.

За исключением пассажиров, прилетающих из стран, перечисленных во втором пункте, въезжающие в Турцию могут быть подвергнуты ПЦР-тесту в пункте прибытия (аэропорт, КПП). В этом случае пассажирам будет разрешено отправиться в конечный пункт назначения (дом, отель, место проживания) после того, как будут взяты образцы для анализа. Если результаты анализа окажутся положительными, пассажиры должны будут пройти соответствующее лечение.

