Турагент подозревается в обмане полусотни костанайцев на 60 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Путевки за границу по привлекательным ценам, положительные отзывы предыдущих клиентов расположили несколько десятков костанайцев приобрести выгодные путевки. Вот только заплатили они, как оказалось, ни за что. В итоге в полиции - 50 заявлений на нерадивого турагента, которая задолжала своим клиентам за несостоявшийся отдых около 60 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первые заявления, как оказалось, на турагента-индивидуального предпринимателя Алену Федотову поступили в полицию в августе 2022 года. Вот только новые клиенты, в том числе в лице пострадавшего Руслана, не знали об этом. В октябре прошлого года молодой человек по рекомендации знакомых решил воспользоваться возможностью и приобрести выгодную путевку.

«Мы купили путевку в Египет. Тур купили в рассрочку и последнюю сумму выплатили в декабре. Он обошелся в 690 тысяч тенге. Поездка должна была состояться 18 марта 2023 года, - рассказывает Руслан. — Мы брали путевку у индивидуального предпринимателя Федотовой Алены. Узнали о ней через знакомых, которые ранее пользовались ее услугами. Вроде работала не первый год в качестве турагента, поэтому никаких подозрений не возникло».

Не подозревая ни о каких махинациях, Руслан продолжал ждать марта, чтобы вылететь на отдых. А в феврале и вовсе решил приобрести у этого же агента тур, но уже в Дубай.

«Вплоть до самого дня вылета в Египет мы ни о чем не подозревали и ждали билеты. Прямо в день вылета она (прим. агентства - Алена Федотова) скидывает сообщение, что не успела выкупить тур», - отмечает Руслан.

По словам пострадавшего, он не единственный, кто остался и без отдыха, и без оплаченных за него денег. Таковых около полусотни костанайцев.

В аналогичную ситуацию с тем же турагентом попала и жительница Костаная Асель, которая приобрела тур у Федотовой и должна была вылететь на отдых в марте.

«Купила я тур в октябре 2022 года. Приобретался он в рассрочку, последний платеж был в январе этого года. Дело в том, что я до этого уже была ее клиентом, приобретала до этого тур. И вот буквально в октябре вернулась с отдыха и согласилась на предлагаемый ею следующий тур по заманчивой цене. Речь шла о 680 тысячах тенге на двоих человек. Лететь мы планировали вчетвером», - отмечает Асель.

Связь пострадавшая клиентка поддерживала с Федотовой посредством WhatsApp.

«О том, что поездка не состоится, мы узнали буквально накануне, 17 марта после обеда. И то, это мы сами начали у нее требовать ваучеры, маршрутные листы. Она кормила нас отговорками. А в итоге получили от нее сообщение, что мол, туры не выкуплены, извините. В тот же день мы написали заявление в полицию», - говорит Асель.

Департаменте полиции Костанайской области данный факт прокомментировали.

«В отношении туристического агента Федотовой А. в марте текущего года начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Федотова А. была допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. 2 июня 2023 года она признана подозреваемой, - сообщили в ведомстве. — По уголовному делу значится 50 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму 60 миллионов тенге».

По данному факту, по информации ведомства, сейчас проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.