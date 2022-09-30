Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Туман, осадки и заморозки ожидаются в Казахстане

    30 Сентября 2022, 23:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием северного антициклона на севере, юге, в центре Казахстана сохранится погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтов на западе страны пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - дождь, снег, на востоке - снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица. На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса», - говорится в сообщении синоптиков.

    В Астане - переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.

    В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.

    В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая