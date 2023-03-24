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    Труп ребенка нашли в Темиртау

    24 Марта 2023, 13:06

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Тело ребенка нашли в одной из многоэтажек в Темиртау. Полиция подозревает в убийстве 24-летнего мужчину. Он находится в розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тело малолетнего ребенка было найдено 23 марта в квартире в одном из многоэтажных домов в Темиртау. Сотрудники полиции установили подозреваемого в убийстве.

    В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери ребенка. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 3 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры к его задержанию.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МВД РК
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