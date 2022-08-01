Трудовой спор с работниками АО «Транко» урегулирован

Трудовой спор, произошедший сегодня между работниками и руководством подрядной организации – Жезказганского филиала ТОО «Tranco Zhezkazgan» (Транко Жезказган) урегулировали в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба компании «Казахмыс».

Во встрече с инициативной группой приняли участие руководитель ТОО «Tranco Zhezkazgan» Р. Хамитов, первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме. По итогам встречи на ТОО «Tranco Zhezkazgan» создана рабочая группа, по всем бизнес-единицам группы компании, которая в течение месяца будет изучать проблемные вопросы.



