Трудоустройство за 800 тысяч тенге обещала мошенница в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили мошенницу, обещавшую сельчанке трудоустроить ее сына, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сарыагашского района обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Некая знакомая заверила, что поможет трудоустроить ее сына на работу и выманила около 800 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Сарыагашские полицейские установили мошенницу, ею оказалась безработная местная жительница. Присвоенные деньги она потратила на собственные нужды.

Выясняются все обстоятельства и причастность мошенницы к другим преступлениям.



