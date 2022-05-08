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    Трудоустройство в Англии обещал аферист из Туркестана

    8 Мая 2022, 20:46

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция Туркестана задержала подозреваемого в мошенничестве мужчину, который обещал за вознаграждение помочь с работой в Великобритании, передает МИА «Казинформ».

    С заявлением о мошенничестве в полицию Туркестана обратились местные жители. По словам одного из потерпевших, некий знакомый, войдя в доверие, пообещал трудоустроить его в Англии. Спустя полгода мужчина так и не выполнил обещанного.

    «Двум потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму в 800 тыс. тенге. Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество», – сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель областного центра, который выманил крупную сумму. После этого потерпевшие обратились с заявлениями к сотрудникам полиции, чтобы вернуть деньги.

    В настоящее время в отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. В случае доказательства вины задержанного ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет либо огромный штраф.

    В полиции отметили, что мошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений в Казахстане.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Мошенничество Трудоустройство Туркестан
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