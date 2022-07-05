Трудоустроить 9 тыс. лиц с инвалидностью в рамках нацпроекта планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 3 тыс. лиц с инвалидностью трудоустроены на постоянные рабочие места в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня более 100 тыс. человек или четверть из числа трудоспособных лиц с инвалидностью продолжают свою трудовую деятельность. Следует отметить, что группа инвалидности не является показателем трудоспособности или нетрудоспособности человека. Более 200 тыс. лиц с инвалидностью могут работать в обычных условиях, а остальные – в специально созданных. Если задачей государства является «создание равных стартовых условий для продуктивной занятости всех трудоспособных граждан», то такой же подход должен быть применен к лицам с инвалидностью», – сказала глава Минтруда на заседании Правительства.

Министр сообщила, что в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства предусмотрено трудоустройство 9 тыс. лиц с инвалидностью. На сегодняшний день около 3 тыс. из них трудоустроены на постоянные рабочие места.

«На электронной бирже труда размещен Атлас рекомендуемых для лиц с инвалидностью профессий и занятий. Уже размещено более 5 тыс. вакансий доступных для лиц с инвалидностью. Начат процесс переориентации социальных рабочих мест, субсидируемых государством, для данной категории граждан. На сегодня на них трудоустроены около 6 тыс. человек.

Также по ее словам, приняты меры по субсидированию работодателей, создающих новые специальные рабочие места для лиц с инвалидностью. В текущем году из бюджета на эти цели выделено 59 млн тенге. Для поддержки предпринимательских инициатив лиц с инвалидностью и других категории уязвимых слоев населения предусмотрены 10 тыс. грантов. Размер гранта увеличен до 1,2 млн тенге.

«Следует признать, что главным препятствием в трудоустройстве лиц с инвалидностью остается отсутствие необходимых навыков, умений и знаний. В связи с этим, совместно с Министерством просвещения будут приняты меры по пересмотру образовательных программ, особенно программ обучения на дому», – добавила Тамара Дуйсенова.