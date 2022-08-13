Трудоустроить 6 тыс. молодых людей намерены в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети написал, что до конца года в регионе трудоустроят 6 тыс. молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акима области, на встрече с министром труда и социальной защиты населения Тамарой Дуйсеновой обсуждали вопрос повышения доходов и занятости североказахстанцев.

«В этом году планируем создать 13 тыс. рабочих мест. Уже создали 11 тыс. Из них 72 % – постоянные рабочие места. Трудоустройство молодежи осуществляется по проектам «Первое рабочее место», «Молодежная практика» и «Контракт поколений». С начала года трудоустроили более 3,5 тыс. молодых людей. К концу года достигнем показателя в 6 тыс. Финансирование по Национальному проекту развития предпринимательства увеличилось в четыре раза – с 1,4 до 6 млрд тенге», - сообщил К. Аксакалов.

На встрече с предпринимателями Т. Дуйсенова говорила об изменениях в программе переселения граждан из трудоизбыточных регионов страны, с молодежью и представителями неправительственных организаций – о занятости и господдержке.



