Трудно вести переговоры, когда требования каждый день меняются – замглавы КМГ Даулетжан Хасанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известно, что в настоящее время продолжаются переговоры между «КазМунайГаз» и бывшими работниками компании «БерАли Мангыстау», в рамках специально созданной рабочей комиссии. Ежедневно проходят встречи, но стороны даже спустя неделю не смогли прийти к конкретному решению. Своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.

– Даулетжан Кенесулы, как идут переговоры, на какой они стадии?

Переговоры продолжаются. Вообще, противоречия возникли из-за того, что часть требований сотрудников «БерАли» не соответствуют правовым нормам. Как бы мы ни хотели, мы не сможем выполнить их требования на 100%.

– Что именно вызвало противоречия?

– Во-первых, и мы об этом говорили уже несколько раз – трудоустройство бывших работников «БерАли» в компанию «ОзенМунайГаз» или в ее организацию-подрядчика. Сам город возник на основе этого предприятия. В очереди на устройство в компанию стоит около 10 тысяч человек. Кроме того, для того, чтобы встать в очередь, эти люди работают на коммунальных предприятиях города.

Если мы сейчас, в обход очереди, примем на работу 200 человек, что скажут жители города? Ясно, что люди будут недовольны таким решением.

Во-вторых, невозможно выполнить требование отдать заказ из одного источника «БерАли», признав недействительными результаты тендера. Тендер прошел законно, это установлено проверкой. Нет законного основания, чтобы признать недействительными его результаты. Если мы сейчас примем такое решение, другие нефтесервисные компании также захотят действовать подобным образом.

– Что же вы предлагаете рабочим?

– Мы предлагаем им рабочие места в нескольких компаниях, при сохранении зарплаты и социального пакета.

– Почему рабочие отказываются от этого предложения?

– Причины разные: то им не понравились условия, то сама компания, еще кому-то не понравилось техническое оснащение. Факторов много, и каждый день появляются новые.

При взгляде со стороны, может показаться, что инициативная группа отстаивает интересы не рабочих, а определенного подрядчика.

– Каким вы видите выход из этой ситуации?

– Есть только один путь решения этого вопроса – рассматривать его в рамках закона. Если нарушить закон один раз, это станет прецедентом, и в будущем могут быть необратимые последствия. В целом, это даже не трудовой спор. Потому, что трудовой спор происходит между работодателем и работником. В нашем случае, речь идет о заказчике услуг – компании «ОзенМунайГаз» и о подрядчике – компании «БерАли».

Понятно, что компания проиграла тендер, но таковы правила экономики. Кроме нее, участвовало еще шесть компаний. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но о том, чтобы оставить сотрудников без работы, речи вообще не было. Поэтому, им сразу были предложены рабочие места. В других отраслях такого не происходит.

Вообще, головной офис КМГ и не должен быть второй стороной в конфликте.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы создали комиссию, привлекли государственные органы и обратились к компаниям-работодателям. Пока мы здесь все это обсуждаем, в Жанаозене множество людей сидит без работы. Для них важен каждый день, им нужно на что-то жить, покупать продукты и оплачивать коммунальные услуги.

Такое впечатление, что переговоры специально затягиваются.

– Спасибо за беседу.

Напомним, 10 апреля в Астане перед зданием Министерства энергетики собрались около 70 нефтяников из Жанаозена.

Как сообщил журналистам министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев после заседания Правительства, по требованиям жанаозенских рабочих, переночевавших у здания министерства, готовится официальное решение.

Вице-премьер РК Алтай Кульгинов по этому поводу заявил, что нужно действовать в рамках закона, нельзя требовать, чтобы компанию, проигравшую тендер, признали выигравшей.

11 апреля представители КМГ провели переговоры с нефтяниками из Жанаозена.

Вечером 11 апреля полиция задержала группу нефтяников из Жанаозена перед зданием Минэнерго. 12 апреля нефтяники вернулись в Жанаозен.

В течение недели «КазМунайГаз» и нефтяники ведут переговоры. Сегодня руководитель КМГ Магзум Мирзагалиев высказал свое мнение по поводу этих переговоров.



