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    Тройня родилась в Актобе

    6 Октября 2022, 04:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском перинатальном центре родилась тройня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Актюбинской области.

    «Замечательное событие: в «Областном перинатальном центре» родилась вторая тройня за год! Девочки весом 2060 гр., 1930 гр., 2260 гр. родились оперативным путем преждевременно на 32 неделе беременности. Состояние матери и новорожденных стабильное, малыши будут набирать вес, а многодетная мама будет восстанавливать свои силы. В семье, к трем детям, присоединились еще три малышки, теперь семья получит статус многодетной! «Областной перинатальный центр» желает крепкого здоровья маме и малышам!» - говорится в публикации пресс-службы Актюбинского областного управления здравоохранения в Instagram.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Здравоохранение Общество Актобе
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