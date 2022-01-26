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    Тропический шторм обрушился на юго-восток Африки, есть жертвы

    26 Января 2022, 14:42

    АММАН.КАЗИНФОРМ – На юго-восточное побережье африканского континента обрушился тропический шторм «Ана», который вызвал масштабные наводнения и унес жизни 46 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АР.

    Последствиями циклона стали наводнения, приведшие к масштабным разрушениям, отключению электричества, травмам и гибели людей.

    «По предварительным оценкам, в результате природного катаклизма погибли 46 человек, 49 получили различные травмы, 65 тысяч человек остались без крова. В обшей сложности от последствий Аны пострадали не менее пятиста тысяч человек», - сообщается в заявлении властей Мадагаскара, Мозамбика и Малави.

    На юге Малави в результате наводнения обрушилось большое количество домов. Тысячи человек остались без крыши над головой, и нашли убежище в церквях и школах.

    «Главная дорога была отрезана наводнением, и многие люди опасались, что они оказались в ловушке из-за бушующих вод», - отметили правительственные чиновники Малави.

    «Развернута поисково-спасательная группа была, чтобы помочь людям, оказавшимся в ловушке из-за наводнения», - сообщил комиссар управления по вопросам стихийных бедствий Малави Чарльз Калемба. С его слов, в работе задействованы группы из представителей вооруженных сил Малави, полиции и Малавийского общества Красного Креста.

    Из-за наводнений, вызванных проливными дождями, энергетические компании в целях безопасности были вынуждены остановить генераторы.

    «Наша генерация электричества зависит от уровня воды, и в настоящее время уровень слишком высок, чтобы мы смогли запускать машины. Это слишком рискованно», - передает Africanews со ссылкой на представителя энергетической компании Малавии Мозес Гваза

    Из-за наводнений также приостановлены занятия во всех школах на юге Малави, о чем сообщил министр образования Чикондано Мусса.

    В Мадагаскаре интенсивные дожди вызвали наводнения, оползни и гибель людей, особенно затронув столицу страны Антананариву, сообщается в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). По сообщениям властей Мадагаскара, более 62 000 человек пострадали в 7 регионах.

    «Изначально дожди были вызваны зоной межтропической конвергенции вокруг экватора, возникшей примерно 17 января, которая усилилась, когда примерно через три дня тропический циклон обрушился на восток Мадагаскара», - сообщают в ООН.

    Направлявшийся с Индийского океана циклон обрушился на материковую часть Африки в понедельник, вызвав проливные дожди и сильный ветер в центральных и северных районах Мозамбика.

    «Шторм потенциально затронет крайне уязвимые слои населения, которые уже пострадали от предыдущих стихийных бедствий и конфликтов на севере Мозамбика», - прогнозируют в УКГВ.

    По оценкам правительства и агентств ООН, 500 000 человек могут пострадать в мозамбикских провинциях Нампула, Замбезия и Софала.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Происшествия Африка Мировые новости
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