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    Трое сотрудников АФМ Казахстана стали чемпионами мира по боевому джиу-джитсу

    23 Мая 2023, 22:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таиланде прошел чемпионат мира по боевому джиу-джитсу, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 21 страны мира, передает МИА «Казинформ».

    Сборную Казахстана представляли 30 спортсменов. От Агентства по финансовому мониторингу приняли участие и завоевали золотые медали трое сотрудников.

    «Среди женщин Ахмет Кымбат (52 кг) и Тореханова Айгерим (57 кг) взяли первое место!

    Среди мужчин почетное первое место и золотую медаль завоевал Катбаев Галымжан (85 кг)», - сообщает АФМ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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