Трое сотрудников АФМ Казахстана стали чемпионами мира по боевому джиу-джитсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таиланде прошел чемпионат мира по боевому джиу-джитсу, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 21 страны мира, передает МИА «Казинформ».

Сборную Казахстана представляли 30 спортсменов. От Агентства по финансовому мониторингу приняли участие и завоевали золотые медали трое сотрудников.

«Среди женщин Ахмет Кымбат (52 кг) и Тореханова Айгерим (57 кг) взяли первое место!

Среди мужчин почетное первое место и золотую медаль завоевал Катбаев Галымжан (85 кг)», - сообщает АФМ.



