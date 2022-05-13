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    Трое непривитых шымкентцев получили уведомление об успешной вакцинации

    13 Мая 2022, 04:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - За три месяца текущего года в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента обратились три горожанина с жалобами на «удаленную» вакцинацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По словам шымкентцев, все они не были привиты, но при этом получили смс-уведомление об успешном прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

    Сотрудники ДСЭК направили письмо в городское управление здравоохранения и фонд общественного медицинского страхования о принятии мер в отношении медицинских работников, допустивших нарушение. В результате проверки выяснилось, что одним из сотрудников были неправильно введены данные, за что он получил предупреждение.

    По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в апреле-мае нынешнего года жалоб не поступало.

    Горожан, столкнувшихся с подобной ситуацией, просят обращаться в управление здравоохранения города Шымкента либо в департамент санитарно-эпидемиологического контроля через программу Е-өтініш, а также на портал электронного Правительства Egov.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Шымкент
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