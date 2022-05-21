Трое детей задохнулись в багажнике автомобиля в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 19 мая в Каратауском районе города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции мегаполиса.

«В Каратауское РУП 19 мая на пульт «102» поступило сообщение о том, что в багажнике авто задохнулись трое малолетних детей. Полицейские сразу выехали на место. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации», - сообщили в ДП Шымкента.

По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



