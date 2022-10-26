Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Трое детей заблудились в горах Алматинской области

    26 Октября 2022, 14:07

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области трое пропавших детей найдены в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону горнолыжного курорта «Табаган», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции, 25 октября в 23:45 на пульт дежурной части УП Талгарского района поступило сообщение от местной жительницы с просьбой оказать содействие в поиске детей. Она рассказала, что днем того же дня примерно в 10:30 утра ее шестилетний сын с 11-летним двоюродным братом и 13-летней двоюродной сестрой вышли из дома и не вернулись.

    На розыск несовершеннолетних незамедлительно был ориентирован личный состав региона, были разосланы ориентировки по всем комплексным силам и нарядам полиции. К поисковым мероприятиям подключились также и волонтеры.

    «В итоге за дежурные сутки дети были обнаружены местным жителем в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК «Табаган». В настоящее время разыскиваемые возвращены домой в целости и сохранности. Родители детей выразили огромную благодарность полицейским и всем, кто оказал содействие в поисках», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске