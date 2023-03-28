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    Трое детей погибли в результате стрельбы в школе в США

    28 Марта 2023, 00:49

    НЭШВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере трое детей погибли в результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси в понедельник, сообщили власти. Нападавший был застрелен полицией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    По данным полиции, инцидент произошел в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку, в результате чего стрелок был убит.

    Трое детей были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сказал представитель медицинского центра, но к моменту прибытия в госпиталь все трое были уже мертвы, сообщает NBC News. Имена и возраст жертв и нападавшего не разглашаются.

    Школа в Нэшвилле, где произошел инцидент, является частной христианской школой для учащихся до шестого класса, дети обучаются там примерно до 11-12 лет. Согласно сайту школы, в ней учатся около 200 учеников.

    По данным Education Week, только в этом году в США произошло 12 инцидентов со стрельбой в школах, в результате которых были погибшие или раненые.

    14 февраля 2023 года в результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США по меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения. Через некоторое время после нападения стрелок покончил с собой

    17 февраля вооруженный мужчина застрелил свою бывшую жену и еще пятерых человек в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи. Тогда это был 73-й массовой стрельбой с начала года (по данным исследовательской группы «Архив насилия с применением огнестрельного оружия», GVA).

    27 мая 2022 года в результате нападения на школу в городе Ювалд в штате Техас погибли 19 учеников и две учительницы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    США Мировые новости
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