Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Трое членов семьи погибли от отравления угарным газом в СКО

    7 Апреля 2023, 16:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в селе Новосёловке района им. Г. Мусрепова погибли трое сельчан. Их тела 6-го апреля в собственном доме обнаружили родственники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Дмитрий Растихин сообщил, что предварительной причиной гибели людей является отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печи.

    «Обнаружили трупы двух женщин, 57 и 35 лет, и 62-летнего главы семьи. Четвертого человека нашли живым, доставили в районную больницу», - сказал Д.Растихин.

    Он добавил, что с начала года по области зарегистрировали 114 пожаров, в которых погибли 10 человек, травмы различной степени тяжести получили четверо. От отравления угарным газом пострадали 24 жителя региона.

    «77% пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем», - отметил Д.Растихин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каждая вторая авария в СКО – лобовое столкновение
    Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в Казахстане
    23 человека спасли на дорогах в Актюбинской области за сутки
    100 человек из горящего дома спасли в Таразе
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров