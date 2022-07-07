Триста тридцать заболевших коронавирусом казахстанцев выявили за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них: в городе Нур-Султане – 36, в городе Алматы – 191, в городе Шымкенте – 28, в Акмолинской области – 11, в Алматинской области – 10, в Атырауской области – 9, в ВКО – 4, в Жамбылской области – 12, в ЗКО – 1, в Карагандинской области – 12, в Костанайской области – 4, в Кызылординской области – 3, в Павлодарской области – 4, в СКО – 1, в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 млн 308 тыс. 207 случаев.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля 2022 года, Алматы продолжает оставаться в «желтой» зоне, куда впервые за несколько месяцев вошел 4 июля.



